Spermierna har blivit färre

Spermier och ägg. Foto: Tatiana Shepeleva.

Undersökningen, som publiceras i den vetenskapliga tidskriften Human Reproduction Update, bygger på en analys av 185 studier mellan 1973 och 2011.

Bland män i Nordamerika, Europa, Australien och Nya Zeeland har spermiekoncentrationen – antalet spermier per milliliter – sjunkit med 52,4 procent under perioden.

Den totala mängden spermier – antalet per utlösning – har minskat ännu mer, 59,3 procent.

Analysen, som utförts under ledning av forskare i Israel och USA, visar också att den nedåtgående kurvan inte visar någon tendens att plana ut. Den har fortsatt nedåt i samma takt under hela perioden.

Däremot noterades ingen minskning bland män från Sydamerika, Asien och Afrika.

Orsaken till nedgången i väst är okänd, och forskarna uppmanar myndigheterna i västvärlden att på allvar börja undersöka de bakomliggande faktorerna. Om inte trenden bryts kan infertilitet bland män bli ett allvarligt problem i en nära framtid.

– Den här studien visar, för första gången, att minskningen är stark och fortgående. Eftersom nedgången bara är märkbar i västvärlden är det högst troligt att vissa kemikalier i miljön är en viktig bakomliggande orsak, säger Shanna Swan, professor vid School of Medicine at Mount Sinai i New York.