Norska kvällstidningen VG rapporterar att Venstre nu satt ner foten i regeringsfrågan.

VG:

24 dager før valget tar Venstre-leder Trine Skei Grande bladet fra munnen: Hun vil heller ha Frp enn Ap i regjering.

– Et borgerlig flertall vil gi en borgerlig regjering, sier Grande til VG.

Med dette løftet ønsker Grande å fjerne all tvil om hva Venstre kan komme til å gjøre etter valget 11. september dersom det blir et borgerlig flertall.

Samtidig som Grande limer seg fast på borgerlig side, er Kristelig Folkeparti partileder Knut Arild Hareide i en helt annen situasjon. KrF har vedtatt at de ikke ønsker Frp i regjering, og åpnet for at KrF kan gå i regjering med Arbeiderpartiet hvis det borgerlige flertallet ryker.