”Spela inte bort hästarna, Ardalan Shekarabi”

Under 45 år har ATG-modellen – ett av sporten ägt spelbolag med ensamrätt på hästspel och under statlig juridisk kontroll – varit en avgörande byggsten i en fantastisk utveckling av såväl trav- och galopp som svensk hästnäring. Sverige har i dag flest hästar per innevånare i EU. Antalet hästar är fler än antalet mjölkkor. Hästnäringen växer och blir en allt viktigare näringsgren inom jordbruket. I dag den fjärde största intäktskällan i svenskt lantbruk.