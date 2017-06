Världens bästa platta fyller 50 år

Vi var 15 år gamla, jag och min kompis, när vi gick till NK-hörnan i Farsta och köpte Beatles nya album ”Sgt Pepper’s lonely hearts club band” för 25 kronor. Sedan snabbt till Hökarängen för att sätta på skivan och där drabbas av alla klyschiga reaktioner som finns att räkna upp: Tappade hakor, uppspärrade ögon, rysningar och sedan den stora frågan: ”Vad är det här för nåt?”. Vi var förstummade och häpna.

Den svängiga titellåten kanske inte chockade oss så mycket, men sedan följde låtar med blås, stråkar, elektroniska ljud, sitar och till sist ”A day in the life” med textraden ”I’d love to turn you on” (låten förbjöds av BBC för att den kunde uppfattas som ”uppmuntran till narkotikamissbruk”). Sedan ett slutackord på 40 sekunder, följt av ett extraspår längst in på vinylen där Beatles baklänges meddelar världen: ”We’ll fuck you like a superman” – eller möjligen ”Will Paul be back as superman?”.

En mustasch på ett ark inuti konvolutet ryktades vara indränkt med LSD. Så var det ju ett konceptalbum också…eller var det? Titellåten, som repriserades på slutet, plus extralåten ”A day in the life” var väl hela konceptet egentligen, men alla gick ju på det.

Konvolutet var däremot ett helt nytt koncept. Först och främst fanns texterna med, något helt unikt på den tiden. Jag vet inte hur många gånger jag lyssnade på båda vinylsidorna och sjöng med. På bilderna var Ringo Starr, John Lennon, Paul McCartney och George Harrison klädda i Sgt Pepper-uniformer och nyodlade mustascher. Än idag klär fansen ut sig i liknande kostymer. I Vancouver 2016 tog Paul McCartney upp några av dem på scenen och intervjuade dem. På omslaget är kvartetten omgiven av kända ansikten som skådespelerskan Mae West, ståuppkomikern Lenny Bruce, psykologen Carl Jung, Bob Dylan, Marilyn Monroe, ex-Beatlen Stu Sutcliffe, Karl Marx, boxaren Sonny Liston, fysikern Albert Einstein, Marlene Dietrich och Shirley Temple.

Harry Amster drömmer sig tillbaka till forna tider i NK-hörnan i Farsta. Foto: Lars Pehrson

Men musiken överglänste allt. Det börjar som en underbar kakofoni på en symfonikonsert där publiken sorlar samtidigt som musikerna stämmer sina instrument. Plötsligt bryts allt av med gitarriffet till ”Sgt Pepper’s lonely hearts club band” och McCartney sjunger med sin allra bästa rockröst: ”It was twenty years ago today/Sgt Pepper taught the band to play”.

Ringo Starr, som ofta hånats av kritiker för sitt trumspel, visade också här att han var världens bästa rocktrummis. Hans fills, små trumutsmyckningar som få trummisar kan göra om, fyller hela skivan, särskilt på ”A day in the life”, för att inte tala om ”Strawberry Fields forever”, som inte var med på originalalbumet men som lagts till som ett extraspår i en nyutgiven box (Universal music), tillsammans med ett trettiotal andra, tidigare outgivna, låtversioner.

Sångaren Per Gessle var åtta år när ”Sgt Pepper” kom, och han blev lika tagen som jag.

– Den var otroligt cool. De såg fantastiska ut i sina färgglada satängkostymer. Jag tyckte också att det var läskigt med crescendot i ”A day in the life” och hade svårt för ”Within you, without you”, men den gillar jag idag. ”When I’m sixty-four” är fortfarande music hall-Paul, men en ny tid startade ändå med ”Sgt Pepper”.

Låtskrivaren och musikproducenten Ola Håkansson var 1967 på turné med sin grupp Ola and the Janglers och spelade samtidigt in filmen ”Ola & Julia”.

– Vi köpte ”Sgt Pepper” och spelade den hela tiden på min resegrammofon som hade två rassliga högtalare i locket. Allting som hade med albumet att göra var helt revolutionerande.

Är skivan relevant i dag?

– Ja, men jag tycker bättre om John Lennons låtar än McCartneys. Även om McCartney är den bästa låtskrivaren är Lennons låtar mer spännande.

Programledaren Kersti Adams-Ray mötte the Beatles när hon ledde tv-programmet ”Drop-in” 1963.

– Mitt bestående minne var deras enorma spelglädje och den kändes. Det var inte så märkvärdigt att träffas på den tiden för de var fyra fruktansvärt roliga killar från Liverpool och man blev knockad av musiken. Det var en sensation att hålla i ”Sgt Pepper” med det fantastiska omslaget med myllret av människor. Producenten George Martins öppenhet för att leka i studion och med musiken var något ovanligt då.

I juninumret av musiktidningen Mojo intervjuas Paul McCartney själv om skivan och berättar bland annat att namnet är sprunget ur en missuppfattning. Han satt på flyget tillsammans med Beatles-chauffören Mal Evans som plötsligt sa: ”Pass the salt and pepper”.

– Jag tyckte att han sa ”Sergeant Pepper” och resten av resan löpte min fantasi amok... Jag tänkte på att alla höll på med bandnamn som ”Soft Joe’s travelling medicine band with knobs on”…det var som en parodi på sådana namn: ”Sgt Pepper’s lonely hearts club band travelling circus, on wheels... in Ramsgate”. Och då föll allt på plats ... varje gång vi tänkte, ’åh, så kan vi inte göra’, så: ’varför inte?’ Det är ju inte vi utan den där andra gruppen.”

The Beatles under inspelningen av ”Sgt Pepper’s lonely hearts club band. Foto: IBL

I intervjun konstaterar McCartney att gruppen hade gott om tid att spela in plattan eftersom de slutat turnera, på grund av att de inte kunde höra sig själva när publiken skrek så mycket.

– Vi ville se hur långt vi kunde tänja popmusiken. Komma till insikt om hur långt vi kunde gå i våra visioner av vad en skiva kan vara.

Albumet togs för det mesta emot positivt, men det fanns undantag som Richard Goldsteins recension i New York Times: ”Ett album av specialeffekter, bländande men i slutändan bedrägligt.” SvD skrev däremot att skivan är ”bland det bästa Beatles någonsin gjort”.

Hittills har ”Sgt Pepper” sålt 32 miljoner exemplar. Michael Jacksons ”Thriller” har rekordet med 65 miljoner och svenska Abba har nått 29 miljoner med ”Gold”. Beatlesskivan låg etta på den brittiska albumlistan i 27 veckor och i 15 veckor på den amerikanska.

Magasinet Rolling Stone har utsett ”Sgt Pepper” till bästa albumet någonsin, något Rolling Stones-gitarristen Keith Richards reagerade på 2015 i Esquire:

– En del människor tycker att det är ett genialiskt album, men jag anser att det är en mishmash av strunt, ungefär som vårt album ”Satanic majesties” – ’Åh, om ni kan göra en hög skit så kan vi också det’.

Paul McCartney kontrar i Mojo:

– Jag vet inte om det är den bästa Beatlesplattan. Men det är den mest inflytelserika. Den är mest anmärkningsvärd eftersom den är så annorlunda och så olika allt annat som pågick på den tiden.