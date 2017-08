Spegel spegel på väggen där

Ska man måla med den stora rougepenseln kan man säga att makeup i dag gått från att vara en social nödvändighet till att bli ett personligt uttryck. Ungefär som man inom modevärlden rört sig bort från plagg som formar, snör och styr kvinnokroppen till att bli ett uttryck för egna identiteten. Sedan masstillverkningen av makeup i början av 1900-talet har sminktrender alltid korresponderat med det sociala klimatet. 1980-talets estetik med stora läppar, stort hår och skrikiga färger kom i en tid då pengar och business styrde världen. Dagens mer högljudda krav på jämlikhet och diversifiering tar sig uttryck i eklektiska makeuplooker snarare än en uniform stil.

Smink fick sitt stora genombrott först på 1920-talet. Amerikanskor som precis fått rösträtt bar rött läppstift för att demonstrera sin nyfunna frihet. Samtidigt började också masstillverkningen av puder, läppstift och mascara. Produkterna exporterades till länder som Frankrike och Storbritannien, i Sverige dröjde det in på 1930-talet innan man vågade sig på annat än bara puder.

I det krigshärjade Europa under 1930- och 40-talet var makeup inte en prioritet. Ändå uppmanade den brittiska regeringen engelskorna att sminka sig för att hålla moralen uppe och för att visa Hitler att till skillnad från tyskorna var engelskor inte förbjudna att sminka sig. ”Beauty is a duty” var parollen när Winston Churchill lät läppstiftstillverkningen fortgå trots ransoneringstider.

Den största utvecklingen skedde dock på 1950- och 60-talet. De amerikanska filmstjärnorna hade ett enormt inflytande och satte trenderna i både USA och Europa. Audrey Hepburn fick 50-talets kvinnor att bära eyeliner medan Marilyn Monroe och Elizabeth Taylor boostade försäljningen av rött läppstift. I USA gick det så långt att en kvinna som inte bar läppstift under 1960-talet antingen ansågs psykiskt sjuk eller lesbisk, det sistnämnda listades också som en psykisk sjukdom fram till 1973.