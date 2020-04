Idag är det 200 år sedan Ludvig Theodor Öberg föddes. Tilltalsnamnet var Theodor. Troligtvis är han helt okänd för alla som läser denna understreckare. En och annan läsare med intresse för vissång har möjligtvis stött på namnet Axel I Ståhl. Det var en pseudonym som Öberg använde i en del av sina skrifter, de flesta visutgåvor.

Mest känd är den samling som kom ut under åren 1850–1865 i nio häften under den gemensamma titeln ”Filikromen. Skämtsamma sånger samlade och utgivna av Axel I Ståhl”. I Geijers och Afzelius klassiska utgåva ”Svenska folkvisor” hittar man inga skämtvisor, det var först genom ”Filikromen” som den delen av vår folkvisetradition redovisades i all sin rikedom. 1973 utgavs på initiativ av Svenskt visarkiv en samlad nyutgåva i två delar, en med texterna och en med melodierna.