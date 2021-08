Spears kräver pappan byts ut omedelbart

Britney Spears advokat Mathew Rosengart begär att domstolen i Los Angeles omedelbart byter ut sångerskans far som förmyndare över hennes egendomar. I en inlaga som lämnades in till domstolen under torsdagen begär Rosengart också att förhandlingen den 29 september tidigareläggs, rapporterar TMZ.

Under tiden fram till domstolsförhandlingen vill Spears via sitt ombud att den Kalifornienbaserade revisorn Jason Rubin utses till förvaltare över artistens tillgångar.