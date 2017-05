Tågproblem i Stockholm – trafiken halveras fram till lunch

Stockholms central. Arkivbild. Foto: Jonas Ekströmer/TT

Det är störningar i tågtrafiken med inställda tåg och förseningar från Stockholms central och söderut på grund av ett spårfel vid Stockholm Södra, uppger Trafikverket. Även ankommande tåg söderifrån påverkas.

Problemen drabbar både pendel- och fjärrtågstrafiken.

Tåg som drabbas är pendeltåg som går via Stockholm C (sträckorna Södertälje–Märsta/Uppsala och Nynäshamn–Bålsta). För fjärrtågen är det tåg som går via Södertälje och Katrineholm.

Vid klockan 08 beräknas trafiken åter gå med normal kapacitet, enligt Trafikverkets prognos.