Sparekonomen: ”Bra tillfälle att börja spara i Kina”

Just nu är det köpläge för den som vill ge sig in på den kinesiska aktiemarknaden. Handelskriget med USA har gjort att Shanghaibörsen backat kraftigt under året. Samtidigt som många kinesiska bolag har tappat i värdering så visar de en hög vinsttillväxt, vilket talar för en god utveckling på lång sikt, menar Maria Landeborn, sparekonom på Danske Bank.