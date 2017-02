Spårar ökänd nazist på flykt i Syrien

Författarna: Susanna Wallstén är född 1980. Eric Ericson är född 1972. De bor på Södermalm i Stockholm med dottern Karin, 1,5 år.

Eric Ericson: Fick sitt genombrott 2003 med kultboken "Brev till samhället" där han skrev brev med synpunkter, erbjudanden och klagomål till organisationer i Sverige. "Brev till utlandet" hade ett liknande upplägg. Han har också dokumenterat den syriska ruinstaden Palmyra i en bok med samma namn. Eric Ericson har rest till Syrien över 15 gånger.

Susanna Wallstén: Är kriminolog med ett särskilt intresse för folkrättsbrott och terrorism. Under pseudonymen Lili von Wallenstein har hon bland annat gett ut de skönlitterära böckerna "Och Gud skapade kvinnan", som handlar om Eva Braun, skriven i chick lit-genren. "Elagabalus juveler" handlar i stället om Henrich Himmler.

Om boken: Alois Brunner är också bland annat känd under namnen Anton och Adlatus Brunner, samt George Fischer. Han var under andra världskriget SS-Hauptstürmführer, vilket motsvarar kapten, samt assistent till Adolf Eichmann.