Visserligen har det gått snart tjugo år sedan So Solid Crew släppte den dystopiska ”Dilemma” och efter det tog den dansant glada UK Garage-scenen in i de mörka gränder som med tiden kom att kallas grime. Men ändå tappar man så smått andan när man hör en mindre arena, långt från södra Londons förorter, sjunga allsång till Stormzys ”The Crown”. Lite extra festligt blir det också att textraden som genererar störst frenesi – ”Heavy is the head that wears the crown” – är en lindrig felcitering av Shakespeare. Men å andra sidan, allt är lite galet, skruvat och synnerligen brittiskt i Stormzys värld, däruppe på tronen av grime.

För det går bra för den reslige 26-åringen från Croydon just nu, redan med inledande ”Big Michael” och ”Audacity” kopplar han ett grepp om Annexet som han sedan aldrig släpper. Scenshowen är långt ifrån lika bombastisk som den han uppvisade på Brit Awards häromveckan, det är i princip bara Stormzy däruppe på scenen, med en perifer dj och en avancerat blinkande ljusshow.