Spanskt bubbelvin tar position

Cavaindustrin står inför sina största utmaningar hittills. Dels har det politiska läget i Katalonien med sin självständighetsiver fått producenter att sondera terrängen för nya marknader, dels gäller det att möta den prosecco-våg som sveper internationellt.

Nu är cava, det är viktigt att slå fast, ett eget vin, inte en budgetchampagne. Istället jobbar samtliga producenter idag på att göra ett unikt vin utifrån de förutsättningar som finns, och de skiljer sig radikalt från exempelvis premisserna i Champagne: annat klimat, andra druvor, vi talar de lokala xarel.lo, macabeu och parellada, andra traditioner. Det enda som är gemensamt är bubblorna.

Det handlar om att positionera sig och man börjar på plats, för cavaindustrin i Spanien är sin egen värsta konkurrent.

Det är ett sätt att ta avstamp mot riktigt bra cava, nå en ny nivå i kvalitet.

– Vi säljer den vanliga cavan alldeles för billigt. Ska du göra ett vin i premiumkategorin är det svårt att konkurrera på marknaden, då prisvärdheten är så otroligt hög i det lägre prisspannet.

Det säger Josep Buján, utvecklingsansvarig på Freixenet, en av världens största vinproducenter av just mousserande vin. Han är initiativtagare till produktion av exklusiv cava från vinhusets ursprungliga vingårdar under etiketten Can Sala. På så sätt hamnar han också i epicentrum av cavas utveckling, den del av cavaindustrin som nu tar en ny, exklusiv riktning under etiketten cava de paraje, paratje på katalanska.

Den svenska motsvarigheten till ordet är smultronställe, men naturligtvis är innebörden mer specifik. Nu handlar det om bästa läge för vinodling, bästa jordmån, gamla stockar, ungefär som begreppet cru i Bourgogne.

– Det är ett sätt att ta avstamp mot riktigt bra cava, nå en ny nivå i kvalitet, fortsätter Josep Buján.

Nu står också andra vinfirmor på kö för att ansöka om paraje-status.

Idag har tolv vingårdar erhållit paraje-status. Giganterna Freixenet och Codorníu är med i det illustra sällskapet vilket kan tyckas vara väl förutsägbart. Men efter en rundresa och ihärdigt provande av inte bara paraje-cavorna, utan även många andra cavor i premiumsegmentet, är det ställt utom allt rimligt tvivel att det är kvaliteten som premierats, inte vinfirmornas betydelse för regionens ekonomi.

För detta är något absolut anmärkningsvärt, cava tar mycket tydligt position med dessa viner. Billiga är de inte, priset hamnar från motsvarande 300 kronor och uppemot 1000-lappen. Produktionen är ännu småskalig, men visar samtidigt att kvalitet är den riktning många nu väljer och detta kommer att få hela näringen att lyfta sig avsevärt. Trots Josep Bujáns visa ord om att bordscavan är ett ypperligt prisvärt vin. Och en konkurrent.

Nu står också andra vinfirmor på kö för att ansöka om paraje-status. Samtidigt gäller för cavas vinmyndigheter att hålla hårt på kvalitetskraven, utmana vinhusen i ambition.

Den start vi redan nu tagit del av imponerar.