Spanske Manel Navarro tupphånas av landsmän

Manel Navarro hånas på Twitter efter förlusten. Foto: Efrem Lukatsky/AP/TT

Spaniens bidrag "Do it for your lover" lyckades inte charma Eurovision-publiken och 21-åriga Manel Navarro från Katalonien i Spanien kom sist i tävlingen med fem poäng.

Nu hånas Navarro på Twitter där han fått öknamnet "tuppen" eftersom hans röst sprack under en del av hans framträdande. Bilder och filmer med tuppar och Manel har lagts upp i sociala medier och artisten har själv hakat på skämtet och lagt upp en film på Twitter med en tupp i jympaskor.

Anledningen till att det spanska folket haft en viss motvilja mot sitt eget bidrag beror på en smärre skandal som utbröt i den spanska uttagstävlingen "Objetivo Eurovisión".

Annons X

När juryn hade lagt sin röst på sin favorit (Navarro) och publiken på sin – Mirela med "Contigo" – hade de båda deltagarna lika många poäng. Lösningen blev att tre personer i juryn fick avgöra vem som skulle åka och det blev Manel Navarro. Publiken visade högljutt sitt missnöje med valet och började bua i studion, skriver El País.