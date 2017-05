Spanska hus fortsätter locka svenskar

De svenska bostadsköpen i Spanien ökade med 15,9 procent under första kvartalet i år, enligt siffror från den spanska inskrivningsmyndigheten Registradores.

Antalet bostäder som fick svenska ägare under perioden var 940. Samtidigt rasade de brittiska köpen med 23,5 procent under första kvartalet.

Under 2016 ökade de svenska köpen i Spanien med 30,9 procent jämfört med året innan. Totalt köptes då 3 607 spanska bostäder av svenskar.

Källa: Fastighetsbyrån Utland.