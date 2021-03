Spansk afton med paella och cava

Måns Zelmerlöw lanserar cava

Hola MZ Cava by Måns Zelmerlöw

Måns Zelmerlöw blev världsberömd när han vann Eurovision Song Contest med Heroes. Vad många inte vet är att han också har ett brinnande intresse för mat och vin. Nu lanserar han egen cava. Inspiration har hämtats från mat- och dryckeskulturen i Barcelona.

– Efter några veckor i Barcelona hittade jag till lokalbefolkningens restauranger. Vi beställde in rätt efter rätt, drack cava sent in på natten och bara njöt, säger Måns Zelmerlöw.

Cava tillverkas på samma vis som i Champagne, vilket innebär att andra jäsningen sker i flaskan. Hola MZ Cava by Måns Zelmerlöw är både ekologiskt och veganskt producerad och fungerar både som sällskapsdryck eller till fisk- och skaldjursrätter.

Pris: 99 kr

Nr: 50260, Flaska: 750 ml, Alkohol: 11,5%