Spanjoren och italienaren enas i ett hånskratt: ”Kokt?”

Jag hade blivit ombedd att hålla en workshop i storytelling för ett företag i slakteribranschen. Det var just före jul och jag vet fortfarande inte varför de bjöd in just mig. På den tiden hade jag inte skrivit något, bara gått i en kurs i novellskrivande men jag antar att läraren för den kursen rekommenderade mig för att han trodde att jag i egenskap av svensk var ordningsam och kunde skapa något slags struktur.

Eller – och detta är det mest troliga – så var det egentligen någon annan som var inbokad men hoppade av eller blev sjuk i sista ögonblicket, och då ringde de mig. Jag skulle hur som helst få två hundra euro för besväret och det tänkte jag skulle räcka till en del julmat på den underjordiska marknaden vid tjurfäktningsarenan i Ventas, där vi bodde på den tiden.