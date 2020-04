Spanien: tiotusentals återgår till jobbet

Långsamt, långsamt har de spanska dödssiffrorna börjat vända. På påskafton räknades antalet avlidna i covid-19 i Spanien till 510 personer. Det var den lägsta siffran på en enda dag sedan den 23 mars.

Dagen efter, på påskdagen, hade antalet avlidna stigit igen, till 619. Men det var ändå färre än under de värsta dödsdagarna, då närmare tusen personer per dag dukade under av smittan.