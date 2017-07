Tuffa möten och protester väntar Trump

Hinner Trump med Storbritannien?

Protester mot Trump i London efter att hans beslut att dra sig ur Parisavtalet. Foto: Pete Maclaine/Polaris Images

Det har spekulerats om att Donald Trump eventuellt skulle klämma in ett besök till USA:s gamla allierade Storbritannien antingen innan eller efter G20-mötet.

Demonstranter har, enligt The Guardian, gjort sig beredda på att snabbt organisera en protest om presidenten skulle ta sig över Engelska kanalen. De har gjort sig beredda för snabbt kunna ta sig till Trumps golfbana i Skottland, efter rykten om att presidenten planerade en blixtvisit dit.

Ett formellt statsbesök väntades under sommaren efter att premiärminister Theresa May bjöd in Trump när hon besökte Washington D.C i vintras, men det har skjutits på framtiden då man oroas över att massiva protester kan störa besöket.

I måndags sade representanter för Vita huset att inget besök var planerat den närmaste tiden. Men om Trump skulle göra ett kortare informellt besök till Storbritannien är det sannolikt att landet bara skulle få 24 timmars varsel för att minimera risken för större demonstrationer, skriver The Guardian.