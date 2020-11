– Man ser sig aldrig mätt på utsikten, utan upptäcker alltid något nytt. Tröttnar jag på att titta med ögonen tar jag fram kikaren. En dag satt jag och blickade ut över Bromma och upptäckte att jag faktiskt ser taket på huset där jag växte upp härifrån.

Det har gått ett och ett halvt år sedan Kjell Fallqvist och hans fru Åsa flyttade in på våning 33 i höghuset Innovationen på Torsplan. Med sina 125 meter är det innerstans högsta bostadshus, och på andra sidan gatan står nybyggda tvillingtornet Helix där folk precis börjat flytta in. De två byggnaderna går under namnet Norra Tornen och är uppförda av bostadsutvecklaren Oscar Properties.