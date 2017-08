Spädbarn används som mänskliga bomber

Foto: Jossy Ola/AP

GENÈVE Ökningen är alarmerande. Terrorstämplade Boko Haram har utnyttjat fyra gånger så många barn som självmordsbombare hittills i år jämfört med hela förra året, enligt Unicef.

Det betyder att 83 barn har skickats ut på dödliga uppdrag med bombbälten kring midjan eller sprängmedel i fickorna. De flesta var under 15 år, och 55 av dem flickor. I ett fall var ett spädbarn fastsurrat vid en liten flicka som sänts ut som “mänsklig bomb”.

– Det finns ingen annan terrorgrupp i världen som på samma sätt använder barn som självmordsbombare. Nu ser vi en massiv och skrämmande ökning. Det har gått så långt att de skickar in barnen i flyktingläger som självmordsbombare, säger Marixie Mercado, taleskvinna på Unicef, till SvD.

Hon har just kommit tillbaka från konfliktdrabbade Maiduguri i nordöstra Nigeria. Under hennes åtta dagar på denna drabbade plats skedde fem självmordsdåd – ”en verklighet som speglar människors skräckfyllda vardag”.

Mercado beskriver en otäck trend. Under 2014 använde Boko Haram fyra barn som självmordsbombare. Siffran steg till 21 barn 2015, 20 barn under 2016 och är nu alltså uppe i 83 barn under första halvåret.

Strategin är bestialiskt beräknande, säger Mercado. Boko Haram räknar med att småbarn inte kontrolleras lika noggrant som vuxna vid marknader, busshållplatser eller flyktingläger. Särskilt småflickor slinker lättare igenom säkerhetskontroller. De har dessutom lösare kläder där sprängladdningar är svårare att upptäcka. Många av barnen är inte heller medvetna om vad de ger sig in på – eller hur deras uppdrag kommer att sluta.

– Från Boko Harams sida kan det också finnas ett tänkande att barns liv är mindre värda. Det är bättre att skicka ut småbarn med självmordsbälten än att förlora egna stridande män. En osedvanligt grym attityd, säger Mercado.

Ett skäl till ökningen av barn som ”mänskliga bomber” är sannolikt att Boko Haram på detta sätt får mer uppmärksamhet, tror hon.

– Ju mer och värre grymheter, desto mer drar världens uppmärksamhet till dem. Att använda barn som självmordsbombare har blivit ett sätt för Boko Haram att bli sedda, hörda och fruktade, säger hon.

Barnen rövas i många fall bort av terrorgruppen i nordöstra Nigeria, där antalet bombdåd ökat de senaste veckorna och 170 människor mist livet sedan juni. I andra fall fångas barnen upp efter att ha drivits på flykt och separerats från sina föräldrar. Självmordsdåd och “barnbomber” har blivit dominerande taktik då Boko Haram under senare tid har pressats tillbaka av regionala militärstyrkor.

Den nigerianska hjälparbetaren Rebecca Dali gav i veckan skakande vittnesmål om hur Nigerias “bombbarn” behandlas. Hon fick då årets prestigefyllda Sergio Vieira de Mello-pris i Genève för sitt humanitära arbete för kidnappade barn i Nigeria. Hennes organisation har hjälpt hundratals barn som rymt från Boko Harams fångenskap, vissa av dem blott fyra år gamla.

– Barnen är djupt traumatiserade. Ett par flickor hade fått lära sig att bli självmordsbombare. De fick lära sig att deras liv inte var värda någonting, men om de dog och deras bomb dödade många skulle deras liv vara till nytta, säger Rebecca Dali.

Tuffa liv väntar också barnen som lyckas fly Boko Haram, säger hon. De betraktas med misstänksamhet och ses som potentiella hot. Rädsla för hämndaktioner gör att de ofta inte vågar återvända hem eller kan återintegreras i sina hemstäder. I många fall vågar de inte berätta att de varit i jihadisternas fångenskap - vilket gör att de inte kan få hjälp att komma tillbaka till normala liv.

Ovanpå detta lidande plågas nordöstra Nigeria av en humanitär kris där 450 000 barn riskerar att svälta ihjäl under 2017, enligt Unicef. Plus att konflikten är långt ifrån över och landet hotas att splittras mellan olika separatistiska grupper.