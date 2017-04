Soulsångaren Cuba Gooding Senior är död

Cuba Gooding Senior. Arkivbild. Foto: AP/TT

Den amerikanske soulsångaren Cuba Gooding Senior har avlidit, 72 år gammal, skriver Rolling Stone. Gooding Senior var frontfigur i gruppen The Main Ingredient, som bland annat låg bakom hitlåtar som "Everybody plays the fool", "Just don't want to be lonely" och "Rolling down a mountainside" på 1970-talet.

Cuba Gooding Senior var även pappa till Hollywoodstjärnan Cuba Gooding Junior och hans tre syskon.