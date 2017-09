Soulartisten Charles Bradley avliden

Soulsångaren Charles Bradley är död. Arkivbild. Foto: Chris Pizzello/AP/TT

Den amerikanske funk- och soulartisten Charles Bradley har avlidit, rapporterar bland annat Pitchfork.

Sångaren ställde in sin turné tidigare i höst, efter beskedet att den cancer som började i magen hade spridit sig. Bradley lovade att komma tillbaka, starkare än tidigare, men under lördagen förlorade han kampen mot sjukdomen.

Charles Bradley stod för ett minst sagt sent genombrott. Efter att i flera år ha framträtt som James Brown-imitatör under namnet Black Velvet släppte han 62 år gammal sitt debutalbum "No time for dreaming" 2011. Två år senare följde han upp med "Victim of love", och förra året kom "Changes".

Han hyllades för sitt sätt att bära den äldre musiktraditionen vidare och jämfördes inte sällan med Otis Redding.

Charles Bradley blev 68 år.