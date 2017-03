Barmark

För några år sedan läste jag Malin Nords debutroman ”Stilla havet” och blev så överväldigad av hur hon lyckades ladda bilder som för länge sedan slitits blanka. Hur hon fick en skitig, soldisig amerikansk västkust att öppna sig, visa något nytt, det var imponerande. Tillstånden hon beskrev var välbekanta: destruktiv förälskelse och fylla, desperationen, passionen och havet, men språket skruvade sig ner till kärnan av varje känsloläge.

Recension En recension är en kritikers bedömning av ett konstnärligt verk.

Nu kommer hon med den där andra boken, den som liksom ska etablera en som författare. Det är också en mer konventionell roman, en berättelse om två livsöden i två parallella tidsplan där det förflutnas märken på nuet avtäcks, skikt efter skikt.

I nuet berättar ett jag, Anja, en ensamstående mamma som strax ska flytta från det hus på den jämtländska landsbygden där hon funnit ett hem för sig och sin dotter. Det är också där hon själv bodde under de skimrande barndomsår då mamma och pappa fortfarande försökte älska varandra. Dessutom det hus där hennes mormor levde under merparten av sitt liv, där hon hamnade efter att ha flytt från krigets Norge.

Annons X

Mormor Signes berättelse utgör romanens andra tidsplan. Hon flydde sitt hemland med ett barn i magen och ett barn som lämnades efter, det är premissen redan från berättelsens början. Men varför hon aldrig återsåg sin son utkristalliserar sig långsamt, smärtsamt.

Hennes bottenlösa sorg över den förlusten, det sveket hon utförde när hon lämnade Olav efter sig, blir den mittpunkt som fyra generationer kvinnor lever sitt liv runt. Hennes dotter Monika som föds strax efter ankomsten till Sverige lämnas utanför sin moders trauma. Signe ger sig ut i skogen när smärtan blir övermäktig, lämnar sin dotter i huset. Monikas barndom utspelar sig i skuggan av den sorgen, runt den tystnaden. En tystnad som definierar henne, gör henne ensam, innesluten i sig själv, men som mormor Signe dock kan bryta med sitt barnbarn. Det är Anja som får ta emot Signes berättelse och som efter hennes död läser sig till än fler ledtrådar i hennes efterlämnade dagbok.

Malin Nord manar fram den nedärva sorgens efterverkningar på en mjukt suggestiv prosa. Här finns samma finkalibrerade känsla för miljöer och stämningar som i debuten, men nedskruvat. Ett dovare ljus vilar över Jämtlands skogar. Skildringen av Signe, Monika, Anja och hennes dotter Hanne är rakare – poetisk men tydligt förankrad i det konkreta, på en plats, i en tid.

Kylan under Signes flykt över gränsen äter sig in i en under läsningen. Skogar och kalhyggen skapar resonansbotten åt gestaltningen av liv levda runt en förlust. Den rörelse bort respektive mot sitt eget varas kärna som de två parallella berättelserna skildrar. Signe som döms till ett livslångt främlingskap, inte främst i ett nytt land men inför sig själv och inför det barn som hon har hos sig, som en konsekvens av att hon lämnade ett barn bakom sig. Anja som mödosamt arbetar sig mot ett liv som känns sant, som det är möjligt för henne att vara i hel och hållen.

På ett sätt är det en upptrampad stig Malin Nord går också denna gång. Det förgångnas pussel som behöver läggas för att nuet ska bli begripligt och bobart, det följer en invand logik. Men språkets känslighet inför Signe och hennes sammanbitna förtvivlan och inför Anja som söker sin tröst hos dottern Hanne gör ”Barmark” komplex och berörande. De får veckla ut sig, bli motstridiga och levande. Traderande en erfarenhet av krigets och flyktens sorg, hur den fortlever i generation efter generation, varje gång enskild och unik.