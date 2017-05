Sopptillverkare missar målet

Oväntad försäljningsnedgång för Campbell. Arkivbild. Foto: J. David Ake AP/TT

Den amerikanska sopptillverkaren Campbell redovisar ett vinstfall på 4,8 procent för det brutna räkenskapsårets tredje kvartal, avslutat i april.

Högre marknadsföringskostnader och vikande efterfrågan på koncernens juicer och soppor drar ned nettovinsten till 176 miljoner dollar, 58 cent per aktie. Under samma kvartal ett år tidigare låg vinsten på 185 miljoner dollar, 59 cent per aktie.

Resultatet tyngs av omstruktureringskostnader på 1 cent per aktie.

Nettoförsäljningen sjönk till 1,85 miljarder dollar, från 1,87 miljarder. Analytiker hade i snitt räknat med en oförändrad omsättning.

Campbell-aktien hade inför rapporten fallit 6 procent sedan årsskiftet och i den elektroniska förhandeln på Wall Street fortsatte aktien nedåt med nästan lika mycket till.