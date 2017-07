Nya sopbeskedet: Hoppas köra som vanligt i morgon

Foto: Adam Wrafter

Under söndagen var arbetet i krisledningsgruppen på Stockholms stads avfallsbolag i gång, och reklamationerna fortsätter att komma in. Under eftermiddagen hade Stockholm vatten och avfall fått 78 reklamationer från entreprenören Reno Nordens kunder jämfört med 95 under hela lördagen.

För den andra entreprenören, Liselotte Lööf, som staden anlitar för hushållsavfallet, noterades 47 reklamationer jämfört med 51 under hela lördagen.

– Men båda entreprenörerna har sopbilar ute för att komma i kapp. De använder också samma system som vi och kan direkt se när vi lägger in en ny reklamation. Det gör att de kan åka dit och hämta så fort de har möjlighet, berättar Katarina Johansson.

Både Reno Norden och Liselotte Lööf hade ett 20-tal sopbilar i gång under söndagen. Vanligtvis hämtar Stockholms stad i stort sett enbart matavfall från restauranger i Stockholms innerstad på lördagar och söndagar. Arbetet sköts av entreprenören Suez, som under helgen också anlitats som underentreprenör till Reno Norden för att försöka hinna i kapp med hämtningen av hushållssoporna.

Katarina Johansson tillhör krisledningsgruppen. Sedan den vilda strejken bröt ut hos Reno Norden har hon haft många och långa arbetsdagar.

– Jag hoppas att vi kommer vara i kapp under måndagen så att vi kan börja köra som planerat. Men det kommer säkert att vara fortsatta driftstörningar en tid; det tar ett tag att återgå till ett normalläge.

En normal månad brukar Stockholm vatten och avfall få in 500–800 reklamationer. Antalet ökade dramatiskt sedan den nu avslutade vilda strejken bröt ut bland Reno Nordens chaufförer förra veckan.