Det är fullpackad fredagskväll i ett skrålande Globen och plötsligt undgår jag med nöd och näppe att bli nedtrampad av fem unga män med folköl i handen som alla har inhandlat varsin brokig och illasittande The Weeknd-hoodie i merchandise-shoppen. Där och då är det lätt att glömma bort varifrån den 27-årige The Weeknd, eller Abel Makkonen Tesfaye som han egentligen heter, kommer ifrån.

Recension En recension är en kritikers bedömning av ett konstnärligt verk.

För bara några år sedan var han, med sin vildvuxna Basquiat-kalufs, något av den alternativa r&b:ns sönderkramade guldgosse. Han samplade Siouxsie & The Banshees och Beach House och draperade sin mörka soul i en kappa av gotiskt snitt. Det mest elaka någon sade var att förlöjliga hans r&b genom att döpa den till pbr&b, efter initialerna till den ursprungliga hipsterölen Pabst Blue Ribbon. Men, något Max Martin-samarbete och Fifty shades of Grey-soundtrack senare, så är han plötsligt en av världens största popstjärnor och förlägger premiärkvällen av världsturnén ”Legend of the fall” i Stockholm.

Någonstans kring ”Often” eller ”Acquainted” börjar han bli sömnigt långrandig.

Att han numera dessutom har en tung fäbless för de nya samarbetspartnerna Daft Punk märks inte minst i scendekoren vars gigantiska ljusrigg som pekar ut över publiken ser ut som ett Star Wars-skepp i neon. Därunder springer The Weeknd fram och tillbaka på en lång, spetsig korridor och bjuder publiken på en tirad av puttrande slow jamz som visserligen är smäktande, men likväl ganska anonyma.

Någonstans kring ”Often” eller ”Acquainted” börjar han bli sömnigt långrandig, det går inte att upprepa ett vinnande sängkammarkoncept i all oändlighet. Kvällen brakar i stället loss från mys till fredagsfest med ”Starboy”, detta elektroniska monster som är så svårt att värja sig emot, trots att producerande Daft Punk egentligen rear ut sig själva som ett publikfriande franchisekoncept med robotröst. Det är också signifikativt för den nya, europeiskt riktade charmkurs som The Weeknd har slagit in på, där soulen alltmer kommer i andra hand till förmån för ett dansant, elektroniskt beat med högeffektiv refräng.

Hans inspiration från Michael Jackson är stundtals så bländande att sluter man ögonen så låter hans ljusa falsettsång som om det är en reinkarnerad King of Pop som står där på scenen. Inte minst blir det extra övertydligt under ”I feel it coming”, som måste vara en överlagd Jackson-pastisch, den låter som hämtad från ett inbrott i det hörn av Quincy Jones källare där han förvarar outgivet material mellan ”Off the wall” och ”Thriller”. Och även om ”Can´t feel my face” möjligen är större pop med samma tankegång så är The Weeknds samarbeten med franska robotar att föredra framför allianser med före detta svenska hårdrockare som fått Polarpris.

The Weeknd har tappat sin spets, men vunnit en glob.

Att önska tillbaka den alternativa soulmannen The Weeknd som en gång var lär vara en hopplöst dröm, den moderna uppdateringen av sängkammarsoulen finns visserligen fortfarande kvar, men den kommer aldrig mer att låta som på den mörka ”Trilogy”. Den drunknar någonstans i allsången till Fifty shades of Grey-signaturen ”Earned it”, eller i extranumret ”The Hills”. The Weeknd har tappat sin spets, men vunnit en glob.