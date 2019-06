Sommarvärme väntar – men inte Europahetta

Sommarvärmen väntas hålla i sig de närmsta dagarna, framför allt i de södra delarna av landet. Ett högtyck har dragit in över Skandinavien som ger ett lugnt väderläge, enligt Max Lindberg Stoltz, meteorolog vid SMHI. Regnskurar kan dock dra in över fjällområdet under måndagen och tisdagen.

I södra Götaland kan temperaturerna nå upp till 30 grader på sina håll under tisdagen, i övrigt kommer de ligga på 24 till 27 grader. I Svealand och Norrland kommer det bli något svalare med temperaturer på 17 till 24 grader respektive 15 till 20 grader.