Benjamin Ingrosso. Arkivbild. Foto: Noella Johansson/TT

Benjamin Ingrosso tar med sig sin Melodifestivallåt "Good lovin" och ger sig ut på turné i sommar. Turnén startar i Karlskoga i juni och fortsätter sedan till tolv svenska städer, enligt ett pressmeddelande från arrangören.

Ingrosso släppte nyligen nya singeln "Do you think about me".

Turnéplan: 15/6 Karlskoga, 30/6 Stockholm, 1/7 Ludvika, 5/7 Laholm, 8/7 Oskarshamn, 12/7 Kristianstad, 17/7 Åsele, 22/7 Härnösand, 5/8 Linköping, 10/8 Landskrona, 11/8 Sunne, 19/8 Sävsjö, 26/8 Södertälje.