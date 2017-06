Roland Paulsen Foto: Anders Deros/IBL

Roland Paulsen, författare

Så här i efterhand framstår det som svårbegripligt att ingen tidigare sommarvärd ägnat hela sitt program åt Roland Paulsens lugg. Visst, efter de inledande råden om rättvisemärkt hårgojs och stålkammar tillverkade i verkstäder med kollektivavtal blir det svårt att koncentrera sig och mycket av programmet passerar i ett drömskt töcken. Men ingen kan ta ifrån Paulsen att han åstadkommit det bästa sommarprogrammet sedan Sara Danius, och den bästa kulturmarxistfrisyren sedan Paul Lafargue.

Typiskt låtval: Right Said Fred, ”Don’t talk, just kiss”