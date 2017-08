Sommarens mest spelade låt inte helt oväntad

1. Daddy Yankee, Luis Fonsi - "Despacito" (feat. Justin Bieber)

2. DJ Khaled - "Wild Thoughts" (feat. Rihanna & Bryson Tiller)

3. French Montana - "Unforgettable" (feat. Swae Lee)

4. DJ Khaled - "I'm the One" (feat. Justin Bieber, Quavo, Chance The Rapper, Lil Wayne)

5. J Balvin, Willy William - "Mi Gente"

6. Ed Sheeran - "Shape of You"

7. Calvin Harris - "Feels" (feat. Pharrell Williams, Katy Perry, Big Sean)

8. Charlie Puth - "Attention"

9. Liam Payne - "Strip That Down" (feat. Quavo)

10. Imagine Dragons - "Thunder"

Källa: Spotify.