Reggaen, och dess romantiska undergenre lovers rock i synnerhet, har en tendens att passera långt under radarn i Sverige. Eller i media i allmänhet. Ta exempelvis sångerskan Jennifer Laras album "Studio One presents Jennifer Lara" från 1981, ett av de bästa album som någonsin har spelats in. I full paritet med The Congos "Heart of the Congos", smäktande vackert och inte ett enda dåligt spår. Men, jag har aldrig sett det dyka upp ens i närheten av en sådan där lista där tidernas bästa album ska listas. Likaså var fallet med Hollie Cooks andra album "Twice" från 2014, inte en enda recension i svensk press, trots att det var ett av det årets allra starkaste album. Kärlekskrank soul i baktakt verkar vara musikvärldens smygflygplan, som obemärkt susar förbi, dolt bakom rosa moln.

Cooks tredje album som soloartist heter "Vessel of love" och låter som om det skulle kunna vara inspelat veckorna efter att "Twice" släpptes. Producerande Prince Fatty håller fast vid den smäktande ljudbild som de har förfinat tillsammans, och varför inte? Uppdaterad lovers rock med en paraplydrink i handen har samma fräschör idag och Hollie Cook verkar knappast ha några ambitioner att göra futuristisk reggaeton. Det låter så självklart tidlöst, lite som First Aid Kits känslosamma americana, fast i en totalt annorlunda genre.