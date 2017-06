De vackra dagarna i Aranjuez

Betyg: 4 av 6

Man talar om en punkt i uppkastet inför en tennisserve som är den optimala för bollträff, en av mina tränare brukar tjata om detta. Det är exakt i det ögonblick då bollen vilar i sitt högsta läge innan den börjar falla, åter infångad av gravitationen. Det är bara det att någon sådan vila inte existerar, man måste själv konstruera denna punkt. Men det är å andra sidan precis så vi skaffar oss överblick och åtminstone illusionen av kontroll över någonting: genom att skapa fiktiva snapshots som får representera en idé om det kaotiska flödet av inkommande information.

Recension En recension är en kritikers bedömning av ett konstnärligt verk.

En författare gör detta under mer organiserade former; hen kan, till exempel, iscensätta ett filosofiskt samtal som äger rum då sommaren är som allra somrigast och liksom tar paus mellan utandning och inandning och tiden står stilla på order av författaren. Några personer talar inuti en bräcklig bubbla, och så länge det skimrande höljet förblir intakt lever hoppet om att någonting ska bli tydligare, att en ny insikt ska få konturer.

Exakt detta sker i österrikaren Peter Handkes pjäs (på franska) ”Les beaux jours d’Aranjuez”, som nu tysken Wim Wenders har filmatiserat (också på franska, huvudsakligen). Därmed återförenas radarparet från den nu 30 år gamla ”Himmel över Berlin” samt ytterligare samarbeten. Här sitter en namnlös författare i ett hus på franska landsbygden, beläget på en kulle utanför ett Paris som är helt tömt på människor i den dallrande sommarhettan, och diktar om en namnlös man och en namnlös kvinna som samtalar i en berså ute i hans egen trädgård.

Annons X

Det vill säga: trädgården är liksom staden tömd på människor, men ordet blir kött, så där sitter de, han och hon. Författaren kan se och höra dem ute i solskenet där han sitter och kurar inne bland skuggorna; de lever så länge hans fingrar rör sig över tangenterna på den ålderdomliga skrivmaskinen på arbetsbordet. De samtalar: han frågar och hon svarar, till en början mest om kärlek och åtrå. Men vilka är de egentligen?

Tja, en ledtråd kan ju vara att mellan dem på bordet ligger, årstiden till trots, ett skinande vackert äpple. Är detta i själva verket Edens lustgård? Mysteriet tätnar när en trädgårdsmästare plötsligt avlägger visit för att trimma växtligheten en smula, en rollfigur spelad av ingen mindre än Handke själv. Och skådespelerskan som gör kvinnan i bersån är Handkes egen hustru, Sophie Semin, och hennes motspelare, Reda Kateb, kunde mycket väl tas för en yngre upplaga av just Peter Handke. Upplägget påminner i just detta avseende om Roman Polanskis ”Venus in fur” (också det en filmatiserad pjäs på franska, för övrigt), där regissörens egen hustru (Emanuelle Seigner) spelar mot Mathieu Amalric, slående lik en något yngre Polanski. Vi kan ana en pygmalionproblematik som utspelar sig på olika nivåer.

Blandningen av Wenders sötma och Handkes strävhet fascinerar.

Och hela ”De vackra dagarna …” är som ett kinderägg, med det ena lagret av fiktion inuti det andra: det drömska, spretande samtalet inne i bersån, den olycklige författaren som drömmer fram det, försatt i någon sorts mental husarrest, och ytterst Handkes egenartade föreställningsvärld och författarskap. Att huset är försett med en praktfull jukebox lär inte förvåna Handkes läsare; den besitter magiska krafter och frambesvärjer en livs levande Nick Cave, som river av en låt vid pianot bara så där. I inredningen ingår också en målning av Paul Cézanne, med vilken Handke tidigare har resonerat om det verkliga och konsten som en metod att göra sig hemtam i tillvaron.

Låter det abstrakt och otillgängligt? Möjligen. Ingenstans har jag sett filmen få mycket till lovord, men blandningen av Wenders sötma och Handkes strävhet fascinerar ändå. De alstrar det där svävande viloläget som inte finns och en kreativ ovisshet om vart allting är på väg.