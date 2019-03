Det händer att storfiskaren skrävlar och skarvar när fångsten ska beskrivas. Edward Bloom i musikalen ”Big fish” lever av illusioner. Sonen Will har tröttnat på pappans ständiga skrönor, hejdundrande historier och fantasiburna berättelser. När den åldrade Edward närmar sig slutet blir Will som besatt av att försöka lära känna sin pappa, bortom alla rövarhistorier. Frågorna blir akuta. Är trovärdighet och sanning alltid att föredra? Eller kan fantasin lyfta tillvaron ur den gråtrista vardagen? Kan far och son någonsin mötas?

Boken av Daniel Wallace har blivit film av Tim Burton (2003) och sedan musikal på Broadway och i London; nu har den sin Skandinavienpremiär i Uppsala.