Jag har just börjat läsa den brittiske kritikern Harry Swords underhållande bok om drone-musikens historia, ’Monolithic undertow: in search of sonic oblivion’, i vilken han försöker diskutera sig fram till hur alla former av drönande musik – från uråldriga hindi-ritualer via ambient, krautrock och kosmisk jazz till Sleeps stonerrock – försöker fånga själva livets grundackord.

Pauline Anna Strom är inte ett namn som diskuteras i Swords bok. Jag gissar att det beror på att den mestadels är författad strax innan hon upptäcktes av fler än den försvinnande minimala beundrarskara som hörde hennes new age-kassetter.