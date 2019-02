Solsystemets mest avlägsna objekt upptäckt?

Astronomer har hittat ett tidigare okänt objekt långt bortanför Pluto. Himlakroppen, döpt till Far Far Out, tros vara den mest avlägsna som hittills har upptäckts i vårt solsystem. Med lite tur kan den ge forskarna ledtrådar i jakten på något betydligt större – en nionde planet som en del tror lurar någonstans där ute.