Den nya säsongen av "Solsidan" skulle ha haft premiär på strömningstjänsten C More på söndag, två veckor innan avsnittet visas i TV4. Men på grund av risken för att avsnittet laddas ned och sprids på nätet innan det visats i vanlig tv så skjuter C More upp strömningspremiären till samma kväll som premiären i reguljär tv.