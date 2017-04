Att dagens system inte fungerar torde vara uppenbart: fler står i Stockholms bostadskö, än vad det finns medlemmar i Hyresgästföreningen i hela landet. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Experter varnar för en bostadsbubbla, men bara sex procent av svenskarna delar deras oro, kunde vi läsa i går (SvD Näringsliv 18/4).

I ett högskatteland där vägen till rikedom går via stryktipset eller fastighetsaffärer är det knappast förvånande att folk tror på bostadsprisernas eviga stigande som barn tror på tomten; man vet att det antagligen inte är sant, men man hoppas att man ska hinna få sitt innan bluffen synas.

För vad kan vi göra annat än tro? ”Det enskilda hushållet är maktlöst i denna situation” sade professor Lars Jonung. ”Behöver du en bostad i Stockholm kan du inte vänta med att köpa till efter någon kris.”

Ett jobb på annan ort, tillökning i familjen eller skilsmässa – skälen till varför man behöver en ny bostad är sällan enbart ekonomiska. Because life happens, för att låna en slogan från en bolånemånglare. Livet pågår även om en kris kan vara under uppsegling någon gång i framtiden.

Bostadspriserna fortsätter att öka. Årstakten för riket ligger på 8 procent för bostadsrätter och 10 procent för småhus (Svensk mäklarstatistik 13/4).

Också priserna för att köpa hyreskontrakt svart stiger enligt polisens regionala underrättelsesektion, som uppskattar att svarthandeln med hyreskontrakt omsätter 2 miljarder kronor per år (Rapport A230.119/2015).

Det enskilda hushållet är maktlöst, då det inte styr över bostadsmarknadens flaskhalsar: byggreglerna, bruksvärdessystemet och de kollektiva hyresförhandlingarna – grunden till att bostadsutbudet används ineffektivt.

Att dagens system inte fungerar torde vara uppenbart: fler står i Stockholms bostadskö, än vad det finns medlemmar i Hyresgästföreningen i hela landet.

Nästan lika illa är att den misslyckade bostadspolitiken lockar fram det uslaste i människan. För helt maktlöst är inte det enskilda hushållet – när man vet att den egna bostadens värde beror på att det finns ett bostadsunderskott, är det rationellt att överklaga varje byggprojekt i grannskapet.

Det är absurt att en politik som lett till etnisk segregation, kronisk bostadsbrist och att hushållen belånat sig över taknocken kallas för solidarisk. Den gör oss snarare till giriga egoister. ▪