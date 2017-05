Soldater på gatorna efter terrordåd

Premiärminister Theresa May utanför 10 Downing Street, London. Foto: Matt Dunham/AP/TT

Soldater kommer att patrullera viktiga platser i Storbritannien sedan hotnivån höjts från allvarlig till kritisk.

Premiärminister Theresa May varnar för att en ny attack "kan vara nära förestående". Den nya nivån innebär att beväpnade soldater, som lyder under polisen, sätts in.

De kommer initialt att finnas vid särskilda platser men kan också skickas till konserter och sportarrangemang. Åtgärden tros tillåta upp till 5 000 soldater på gatorna.