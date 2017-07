Coppolas ”feministiska” filmkonst är gubbsjuk

Han är en gnällig gubbe med håravfall som åkt till Japan för att fly undan familjelivets plikter och för att spela in en dyr reklamfilm för whiskey (”when I could be making a play somewhere”, knorrar han); hon har följt med sin framgångsrika man på tjänsteresa medan hon försöker ”komma på vad hon vill göra” (hon har provat att skriva och fotografera, men tröttnat på båda).

Han är utled på äktenskapets upptrampade hjulspår; hon är näpen och bystig och skrattar underdånigt åt alla hans dåliga skämt. Kärlek uppstår.

Det tråkigaste med rasism i filmer är att den är så hjärndödande förutsägbar.

Dessutom delar de känslan av att ha hamnat på Mars: en främmande planet där folk pratar konstigt, ser konstiga ut och äter konstiga saker. ”Lost in translation” beskrivs ofta som en träffande skildring av kulturkrockar, men består egentligen bara av tusen klipp på Bill Murray som stönar i olika situationer.

Han stönar när människor inte omedelbart förstår hans amerikanska, stönar när han inte kan läsa restaurangmenyn. Förvisso en realistisk skildring av västerlänningar utomlands – otaliga är de människor jag träffat i Asien som är exakt som Bob och Charlotte: hånfulla, onyfikna och med en närmast transcendental kulturchauvinistisk övertygelse om den egna rätten att kunna träda fram på vilken plats som helst i världen utan att behöva anpassa sina sätt eller ödmjuka sig inför sina tolkningsramar.