Det finns ett fåtal ikoniska regissörer och skådespelar-duos: Woody Allen och Mia Farrow, Martin Scorsese och Robert De Niro … och Sofia Coppola och Bill Murray. Nu återförenas de sistnämnda i filmen On the rocks. Dramat produceras av Apples nya strömningstjänst och handlar om en ung mamma som ska återförenas med sin pappa, spelad av Bill Murray.

Sofia Coppola och Bill Murray blev odödliga med Oscarsnominerade Lost in Translation 2003. Det lågmälda indiedramat med Scarlett Johansson och Bill Murray i huvudrollerna kretsar kring två ensamma amerikaner i Tokyo och har kommit att bli en klassiker. I On the rocks får vi se Rashida Jones – känd från bland annat Parks and Recreation – i huvudrollen.

Nu undrar vi vad det blir för soundtrack?