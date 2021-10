Söderblom avgjorde för Frölunda i toppmötet

Säsongens första period mellan de två tungviktarna i SHL slutade oavgjort. Frölundas boxplayuppställning tappade bort Martin Lundberg som tog tillvara på det fria läget genom att göra 1–0 till Växjö.

– Jag siktade på krysset, den gick in mellan benen, sade Martin Lundberg och log i en pausintervju i C More.