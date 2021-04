Detta är en krönika. Eventuella åsikter som uttrycks är skribentens egna.

I podden ondgjorde sig huvudpersonerna över viner där man enligt dem ”adderar en massa socker” för att ge sötare smak. Samtalet avslutades med reklam för ena poddprofilens serie ”sockerfria” stilla och mousserande viner som nu lanseras i USA och Sverige. I Los Angeles är det tydligen vanligt att hälsofantaster avslutar veckan med att klunka sött, något den nya vinserien ska ändra på. Bra så, men jag fastnade vid uttrycket ”sockerfritt”.

Vintillverkning är omgärdat av ett svårgenomträngligt regelverk men grunden är ganska enkel. Vin görs av vindruvors must som innehåller socker. När musten jäser förbrukas sockret och bland annat alkohol bildas. Det lilla som jästen inte fixar att jäsa ut kallas restsocker och landar vanligen på 0,5–3 gram per liter. Vinet är då ”torrt” och de flesta kvalitetsviner i världen görs på detta sätt. Men kan det, trots det minimala sockerinnehållet, kallas sockerfritt? Ja, faktiskt, i alla fall i USA och Kanada där regelverket tillåter att vin med nära tre gram restsocker per liter säljs som sockerfria. Alltså borde de flesta av världens torra viner räknas dit. Inom EU funkar det dock inte.