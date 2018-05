Journalisten Jack Werner tar ett steg tillbaka från nyhetsflödet och riktar in sig på källkritik. Bokdebuten ”Creepypasta” (2014) samlade virala spökhistorier. Nu tar han ett större grepp kring desinformation, propaganda och rykten som delas på sociala medier eller lyfts upp till nyhetsnivå.

I sextio kapitel utgår Werner från konkreta exempel, som sätts in i sin kontext och ägnas en kort analys. Urvalet spretar, vilket har den positiva effekten att Werner utan alltför många upprepningar kan täcka in en stor del av det digitala ekosystemet. Det märks att de vandrande sägnerna i Bengt af Klintbergs "Råttan i pizzan" är en inspirationskälla; Werner ser nätmyter som ett exempel på just folklore.