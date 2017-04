Hägglund tänker Foto: FREDRIK PERSSON

Jag läste i senaste Dagens Samhälle om en sällsam ESO-rapport som tycktes gå ut på att den enda modellen för offentlig verksamhet framöver skulle vara statlig totalkontroll över monopol.

Den rapporten tycks varit så föga verklighetskopplad att vad jag vet endast Dagens Samhälle uppmärksammade den.

Hur som helst ser jag i Berlingske idag att den tanken - statlig monopolverksamhet som enda framgångsvägen för att lösa problem - inte är den danska regeringens kungstanke.

Sophie Løhde, statsråd i den danska regeringen med ansvarför den offentliga sektorns förnyelse, för fram ”social impact bonds” som en intressant modell.

I Herning har man et stort problem, som man deler med mange af landets kommuner: For mange af de unge herningensere får aldrig taget en ungdomsuddannelse.

Til gengæld vil man i Herning forsøge sig med en løsning som ingen andre.

Kommunens folk forsøger for tiden at etablere et partnerskab med private investorer, der forventes at spytte et mindre to-cifret millionbeløb i et projekt for at få flere af byens unge i gang med en uddannelse. I dag kommer knap hver femte ikke i gang med en ungdomsuddannelse inden de fylder 23 år, og det tal skal gerne halveres.

Det unikke ved samarbejdet er, at de private investorer kun får gevinst af deres investering, hvis man lykkes med at indfri en række aftalte mål. Sker det ikke mister investoren sine penge efter et amerikansk princip om no cure, no pay.

Tanken har också varit uppe i Sverige. Göran Hägglund här.

Reforminstitutet här.

Jag tror att man måste söka kreativa och nyskapande lösningar på problem. Det är framgångsvägen.