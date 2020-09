Inne i River Blackwater, som väl egentligen är en havsbukt vid den engelska östkusten, finns ön Osea, förbunden med fastlandet via en väg som bara är farbar under lågvatten. Här utspelar sig serien ”The third day”, som har mycket som talar för sig men även somligt som talar emot.

Det börjar som en berättelse om förlust och sorg. Under de tre inledande avsnitten följer vi Sam (Jude Law), en man som har förlorat sitt barn. Varje år vallfärdar han till platsen där sonen försvann innan han blev mördad för att lägga ännu ett av hans klädesplagg i det vattendrag som flyter genom skogen.