Snoops video orsakar Trump-kontrovers

Rapparen Snoop Doggs nya video upprör USA:s president Donald Trump. I videontill låten "Lavender" figurerar en rad clowner, varav en, "Ronald Klump", ser ut som presidenten och blir skjuten med en leksakspistol.

Inte kul, verkar Donald Trump tycka, som twittrar: "Gissa vilket liv det hade blivit om @SnoopDogg, med sin dalande karriär och allt, hade avfyrat en pistol mot president Obama. Fängelsestraff!".

Videons tema är polisvåld, och Snoop Dogg har tidigare kritiserat Trumps politik i både den och andra frågor.

Can you imagine what the outcry would be if @SnoopDogg, failing career and all, had aimed and fired the gun at President Obama? Jail time!