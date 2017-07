En av Lundin Petroleums oljeplattformar i det norska storfältet Edvard Grieg. Foto: TT

Nej, det handlar inte om en strid mellan miljövänner som hittat en art de vill skydda, utan om en maktkamp mellan Norge och EU, som kan avgöra vem som egentligen har rätt till oljan utanför Svalbard.

Enligt den internationella havsrätten har ett land rätt till mineraler eller olja och gas som ligger upp till 200 sjömil utanför kusten. Om ett annat land också gör anspråk på området ska mittlinjeprincipen gälla.

Den som först tänkte tanken att det kunde finnas olja i den norska delen av Nordsjön var chefsgeologen på det amerikanska oljebolaget Phillips Petroleum (som 2002 blev en del av Conoco).

Ett ”generöst” erbjudande

Han var på semester i Nederländerna 1959 och såg till sin överraskning oljeriggar i tulpanfälten. Ett gigantiskt gasfält, Groningen, hade hittats. Vad om liknande strukturer sträckte sig ut i Nordsjön? Eftersom flera oljebolag tänkt samma tanke och kontaktat brittiska myndigheter, skickade Phillips Petroleum representanter till Norge med ett ”generöst” erbjudande:

Oljebolaget skulle investera en miljon dollar om det fick ensamrätten till alla oljefynd på den norska kontinentalsockeln.

Erbjudandet avvisades eftersom förhandlingarna med Storbritannien om var gränsen skulle gå inte genomförts ännu. När den väl dragits hade norrmännen satt sig in i vad oljeletning handlade om och infört tuffa regler, där staten tog det mesta av förtjänsten. Borrningarna inleddes 1966 och det första fyndet gjordes ett år efteråt, men det var för litet för att kunna byggas ut lönsamt. Det skedde först 32 år senare.

Krabbfisket har uppskattats till sex miljarder kronor per år.

Problemet med Svalbard är att när Norge fick suveräniteten över ögruppen 1920 såg stormakterna till att alla som undertecknade traktaten skulle få lika rättigheter att utnyttja naturtillgångarna på ögruppen, med minimala skatter. Det handlade framförallt om kol.

Sedan dess har havsrätten utvecklats, vilket lett till konflikter kring tolkningen. Enligt Norge gäller fördraget enbart territorialhavet, som det definierades 1920, nämligen ut till 4 sjömil. Kontinentalsockeln kring öarna är norskt territorium, hävdar norrmännen, eftersom inget annat land gör anspråk på det. Både EU och Ryssland motsäger sig detta och anser att Svalbard har sin egen kontinentalsockel.

Det är här snökrabborna kommer in. Det är en krabbart där bestånden plötsligt ökat just runt Svalbard. Krabban räknas som en delikatess. Värdet av krabbfisket har uppskattats till sex miljarder kronor per år.

Eftersom krabban kryper på havsbottnen är det reglerna för kontinentalsockeln som ska gälla, och inte de avtal som reglerar fisket. Norska myndigheter har gett 50 norska fartyg rätt att fiska krabbor, men tvingade ett lettiskt fartyg som fått licens från EU in till en norsk hamn. Där beslagtogs fångsten värd en miljon kronor och fartyget fick en böter på 150 000 kronor.

Nu kommer Lettland att stämma Norge i den internationella domstolen i Haag. Utfallet i striden om snökrabborna kan därmed bli avgörande för synen på om kontinentalsockeln är en del av Svalbard eller Norge – och vilka regler för oljeutvinning som ska gälla.