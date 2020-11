Snodde statsministerns motbok och köpte sprit

Fråga: ”Nathan Söderblom och hans hustru Anna hade flera barn, men jag har hört sägas att det inte gick något vidare för dem. En av dem, Jon Olof Söderblom, skall ha gjort ämbetsmannakarriär men blivit en belastning för statsministern. Vad hände egentligen?”

Dick Harrison: Inte mycket, men tillräckligt för att sätta spår i de erlanderska dagböckerna och resultera i förflyttning mellan departementen. Jon Olof Söderblom, som föddes 1906 och avled 1981, blev Per Albin Hanssons statssekreterare 1932 och behöll jobbet när Tage Erlander tog över 1946. Till saken hör att han bokstavligt talat gifte in sig i regeringspartiet genom att ingå äktenskap med Per Albins dotter Anna Lisa (äktenskapet upplöstes senare, och 1968 gifte Söderblom om sig).