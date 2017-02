Sno stilen – Winona Ryders 6 mest ikoniska plagg

Det virala klippet på Winona Ryder från SAG Awards – när hon med ett barns mimik kastas mellan glädje, förundran, vrede och glädje under loppet av ett tacktal – resulterade i både hyllningar och memes.

För den uppmärksamma fanns de något betydligt starkare att ta med sig: berlockhalsbandet i tunt sammetsband, den svarta spetsklänningen och de antika silversmyckena som tyngde fingrarna.

Som en tidlös stilikon har skådespelerskan – känd från produktioner som Edward Scissorhands, Girl, Interrupted och Netflixdramat Stranger things – kommit att forma en hel modevärld.

Det är framförallt hennes 90-talsstil som vi älskar: tighta chokers, gotiska slipklänningar och höga ankeljeans. Hon är lika bekväm i ett par nätta herrloafers som en styv bikerjacka och när hon gästade Oscarsgalan bar hon en klänning om kostade 10 dollar. En kreation så förförisk att expojkvännen Johnny Depp rusade i iväg till en tatueringssalong och förevigade hennes namn på överarmen.

Koftan

Oversizad kofta, gubbchinos och ett leende som om man minns ett hemligt bus man kommit undan med. Winona Ryder på premiären av Twelfth night or what you will i New York 1989.

Slipklänningen

Här kommer trubbel! Winona Ryder i paljettprydd slipklänning på Oscarsgalan 1996.

Herrloafern

Winona Ryder på LAX 1990: vita tubsockor i svarta herrskor, matchande herrkostym och resväska med dinosaurietryck.

Bikerjackan

Johnny Depp bleknar bredvid sin flickvän i sliten läderjacka, lockig bobfrisyr och blodrött läppstift. (Los Angeles, 1990).

Jeansen

Höga Levi’s 501:or, skinnkavaj och likblek hy. Nu vet vi var Skam-karaktärerna har hittat sin inspiration. (Hollywood 1991).

Kepsen

Wow! Illasittande sportkeps, för stor tygjacka och pappersstencil från skolan. Winona Ryder briljerar på Sex, lies, and videotape-premiären i LA 1989.