Sneijder firar 33 med rekordkamp

Wesley Sneijder spelar sin 131:a landskamp på fredag, vilket är rekord för en nederländsk landslagspelare i fotboll.

På fredag fyller Wesley Sneijder 33 år. Det firar mittfältsstrategen med att samma kväll spela sin 131:a landskamp vilket är rekord för en nederländsk fotbollsspelare.

Jakten för att sätta rekordet i VM-kvalmatchen just mot Luxemburg i Rotterdam har dock skapat en del kritik. Han anslöt först kvällen före vänskapsmatchen mot Marocko förra veckan och hoppade in i andra halvlek. Sen flög han direkt till Turkiet för sista matchen för säsongen med Galatasaray på lördagen. Ett privatflygplan tog honom till söndagens vänskapsmatch mot Elfenbenskusten i Rotterdam. Där fick han hoppa in sista tjugo minuterna och tangerade därmed målvakten Edwin van der Sars 130 landskamper.

– Rekordet är inte den enda anledningen till att jag rest runt, jag tar varje chans jag kan för att få spela i landslaget, förklarar Sneijder som debuterade 2003 i en match mot Portugal.